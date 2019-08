Berlin (dpa) - Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU) hat den Mauerbau vor 58 Jahren als schwarzen Tag in der deutschen Geschichte bezeichnet. Heute sei Deutschland länger wiedervereint als es durch die Mauer getrennt war, teilte Hirte am Dienstag mit. Die Erinnerung mache auch deutlich, dass eine freie und offene Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit sei. "Wir schulden all denen Dank, die beigetragen haben, diese Mauer zum Einsturz zu bringen", erklärte der CDU-Politiker. Er sei besorgt, dass in einigen Teilen der Welt wieder Mauern gebaut würden.