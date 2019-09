Neue Ausstellung am Abgeordnetenhaus zum Mauerfall

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Abgeordnetenhaus erinnert mit einer neuen Ausstellung an die jahrzehntelange Teilung der Stadt und den Mauerfall vor 30 Jahren. Die Open-Air-Schau umfasst 115 Mauerfotos, die zumeist das Parlamentsgebäude und seine Umgebung zwischen den 1960er und 1990 Jahren zeigen. Sie stammen aus Archiven und von professionellen Fotografen - etliche Berliner steuerten aber auch Privataufnahmen bei. Ergänzt wird die Ausstellung durch Auszüge aus privaten Briefwechseln, die einen Eindruck geben, wie sehr die Menschen in Ost und West ganz individuell unter der Teilung litten. Das heutige Abgeordnetenhaus lag einst direkt an der Mauer.