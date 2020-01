Berlin (dpa/bb) - Vor 100 Jahren wurde Berlin quasi über Nacht zur Metropole. Die Hauptstadt feiert das mit einer Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen. Grund war das Groß-Berlin-Gesetz, mit dem die Einwohnerzahl auf rund 3,8 Millionen emporschnellte, das am 27. April 1920 beschlossen wurde. Von der Zahl der Einwohner sei Berlin nach London und New York damals die drittgrößte der Welt gewesen, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Montag bei der Vorstellung des Programms.

Der SPD-Politiker erinnerte an die enormen Herausforderungen, aus der neuen Metropole eine lebenswerte Stadt zu machen, etwa beim Wohnungsbau und dem öffentlichen Personennahverkehr. Müller sieht dabei durchaus Parallelen zur Gegenwart: "Berlin ist wieder die Stadt der Chancen und sollte die Stadt sein, die diese Chancen ergreift", sagte er.

An die Entstehung Groß-Berlins vor 100 Jahren erinnern zum Beispiel die zentrale Ausstellung im Märkischen Museum ab 26. April und eine zum Städtebau in Berlin im Kronprinzenpalais ab 30. September.