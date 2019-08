Berlin (dpa) - Deutschland hat an die Opfer des Mauerbaus vor 58 Jahren erinnert. In der zentralen Mauer-Gedenkstätte in Berlin wurde bei einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen eine Kerze für alle Opfer der deutschen Teilung entzündet. Anschließend wurden am Mauer-Denkmal Kränze niedergelegt. Zu dem Gedenken waren auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sowie Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau gekommen.