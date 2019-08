Berlin (dpa/bb) - Auf dem Friedhof der Märzgefallenen in Friedrichshain sind drei Grabsteine und zwei Grabmarkierungen der Berliner Revolutionäre von 1848 entdeckt worden. Bei den Ausgrabungen seien in der vergangenen Woche auch andere Funde aufgespürt worden, teilte das Landesdenkmalamt am Donnerstag mit. An den Erkundungen beteiligten sich auch Schüler und Schülerinnen der John-Lennon-Schule und der Merian-Schule.