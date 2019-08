Berlin (dpa/bb) - Knapp drei Monate vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls stellt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) heute das detaillierte Programm in der Hauptstadt vor. Erwartet wird dazu auch die frühere DDR-Oppositionelle und ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler. Die Planungen werden am geschichtsträchtigen Ort in der Gethsemane-Kirche präsentiert. In dem Gotteshaus in Prenzlauer Berg trafen sich in den Monaten vor dem Ende der DDR Menschen zu Mahnwachen, Konzerten und Gebeten. Die Kirche wurde so zu einem Symbol des friedlichen Protests.