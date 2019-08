Bamberg (dpa/lby) - Vor hundert Jahren hat der bayerische Landtag die erste Verfassung in Bamberg verabschiedet - ein entscheidender Schritt für die bayerische Demokratie, der nun Briefmarken und Postumschläge ziert. In demselben Gebäude, in dem am 14. August 1919 der damalige Landtagspräsident die "Bamberger Verfassung" unterschrieb, wird am Mittwoch ein kleines Postamt aufgebaut. Dort können Sammler die Sondermarken und Umschläge kaufen und ihre Post stempeln lassen - mit demselben Motiv, wie damals die Verfassung gestempelt wurde.