Zum Hauptinhalt springen

Wissenschaftspolitik„Wir können gar nicht unpolitisch sein“

Lesezeit: 5 Min.

Michael Hanssler sitzt seit 2003 im Vorstand der Gerda-Henkel-Stiftung; seit 2008 ist er dessen Vorsitzender.
Michael Hanssler sitzt seit 2003 im Vorstand der Gerda-Henkel-Stiftung; seit 2008 ist er dessen Vorsitzender. (Foto: Foto: Stephan Brendgen)

Michael Hanssler, langjähriger Vorstand der Gerda‑Henkel‑Stiftung, erklärt im Interview, warum Wissenschaft Haltung zeigen muss – und wie seine Stiftung zwischen Forschung und Verantwortung navigiert.

Interview von Jakob Wetzel

Die Krisen auf der Welt haben ihre Spuren hinterlassen: Seit 1976 fördert die Gerda-Henkel-Stiftung in Düsseldorf die historischen Geisteswissenschaften. Im Jahr 2024 förderte sie fast 2000 Projekte mit insgesamt 22,4 Millionen Euro. Doch seit einigen Jahren leistet sie darüber hinaus zunehmend Hilfe für bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite