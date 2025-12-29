Die Krisen auf der Welt haben ihre Spuren hinterlassen: Seit 1976 fördert die Gerda-Henkel-Stiftung in Düsseldorf die historischen Geisteswissenschaften. Im Jahr 2024 förderte sie fast 2000 Projekte mit insgesamt 22,4 Millionen Euro. Doch seit einigen Jahren leistet sie darüber hinaus zunehmend Hilfe für bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.