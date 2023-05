Von Benjamin von Brackel

Am 2. April 1961 stand John Steinbeck an Deck des Ölbohrschiffs CUSS 1 nahe der mexikanischen Halbinsel Niederkalifornien. Der amerikanische Schriftsteller war in Hochstimmung, denn er war mit dabei, als an diesem Ostersonntag Geschichte geschrieben wurde. Über dreieinhalb Kilometer tief senkte sich das Bohrgestänge des Schiffs in den Pazifik hinein, bis der Meißel auf Sedimentboden stieß, 170 Meter tief in diesen eindrang und dann durch Basaltboden brach. "Tief blau und sehr hart mit kristallinen Einschlüssen", beschrieb Steinbeck den an Bord gehievten Bohrkern später in seiner Reportage für das LIFE-Magazine.