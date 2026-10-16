Aus Höhleneis lassen sich die Umweltbedingungen von Jahrtausenden ablesen. Doch es verschwindet schneller, als man seine Geheimnisse entschlüsseln kann. Wie Forscher versuchen zu retten, was zu retten ist.

Immer wieder verschwindet der blonde Pferdeschwanz von Helene Zauner zwischen Latschenkiefern und hinter scharfkantigen Felsen. „Achtung, da willst du nicht reinfallen“, warnt sie und zeigt auf ein Loch im Boden. „Wirf einen Stein rein.“ 21, 22, 23, 24, platsch. Das Echo hallt noch durch den Schacht, während Zauner sich und ihren 80-Liter-Rucksack schon den nächsten Felsblock hochzieht.