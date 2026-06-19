Acht Jahre Verhandlungen, doch das Ergebnis nützt vor allem der Industrie. Die EU-Gentechnik-Reform war überfällig – sie schafft aber neue Probleme.

Da wurde fast acht Jahre um ein modernisiertes Gentechnik-Gesetz gerungen – und dann kommt das dabei heraus: Am Mittwoch hat das Europäische Parlament einer Neuregelung zugestimmt, die so eigentlich nur für die Industrie nützlich ist.