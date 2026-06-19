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MeinungBiotechnologieGelockerte Gentechnik-Regeln helfen bei der Profitmaximierung – nicht aber der Weltrettung

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Kommentar von Hanno Charisius

Lesezeit: 2 Min.

Gentechnisch veränderte Maispflanzen im Labor.
Gentechnisch veränderte Maispflanzen im Labor. Michael Gottschalk/photothek.net/imago/photothek

Acht Jahre Verhandlungen, doch das Ergebnis nützt vor allem der Industrie. Die EU-Gentechnik-Reform war überfällig – sie schafft aber neue Probleme.

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Da wurde fast acht Jahre um ein modernisiertes Gentechnik-Gesetz gerungen – und dann kommt das dabei heraus: Am Mittwoch hat das Europäische Parlament einer Neuregelung zugestimmt, die so eigentlich nur für die Industrie nützlich ist.

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