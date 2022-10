Eine Kohlearbeiterin in den USA: Ist Parität in einer Gesellschaft wirklich immer das Ziel?

Kommentar von Sebastian Herrmann

Geheimnisvolle Mächte durchziehen die Welt der Physik. Energie und Materie wechselwirken in Raum und Zeit, die Gravitationskraft gibt Rätsel auf, ein Phänomen namens Dunkle Materie hält den Kosmos zusammen, irgendwie. Im akademischen Kosmos des Faches Physik herrscht hingegen vermeintlich eine andere dunkle Kraft: Sexismus. Aktuell beklagen Wissenschaftler in einem Artikel im Fachblatt Communications Physics, dass die Karten in dem Fach systematisch gegen Frauen gemischt und verteilt würden. Als Kernargument führen die Autoren an, dass Männer in der Physik überrepräsentiert sind: Ihre Analyse von mehr als 540 000 Fachaufsätzen, die zwischen 1893 und 2010 publiziert wurden, ergab, dass in dieser Zeitspanne auf eine weibliche Hauptautorin sechs männliche entfielen.