Tom Kern

„Das war großartig! Auf einmal war da ein Gehirn, in das ich reinschauen konnte. Ich habe dann immer weiter reingezoomt, bis ich irgendwann die Pakete gesehen habe, mit denen sich Nervenzellen Nachrichten zuschicken.“ So erinnert sich Gerit Linneweber, Neurobiologe an der Freien Universität Berlin, an den Moment, in dem er zum ersten Mal am Computer durch das Gehirn einer Fruchtfliege zoomen konnte.