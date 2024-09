Kaum ein anderer konnte den Mund so fest verschlossen halten. Informationen behandelte er, als seien sie in Wahrheit funkelnde Schätze, die nur ihm und ihm alleine gehörten. Dabei handelte es sich selten um kompromittierende Geheimnisse oder brisante Geschichten, im Gegenteil sogar, oft waren es Informationen, ohne die der Rest der Abteilung kaum arbeiten konnte. Immerhin, wer diesem Mann ein Geheimnis anvertraute, der wusste, dass dieses in einer Art menschlichem Tresor gesichert war.

Der regelmäßige Umgang mit anderen verleiht einem ja irgendwann ein Gespür dafür, wer Dinge für sich behalten kann und wer sie zuverlässig weiter tratscht. Aber welche Persönlichkeitsmerkmale erhöhen die Wahrscheinlichkeit dafür, zu schweigen oder zu quatschen? Lassen sich da eventuell Muster identifizieren? Fragen wie diese haben sich Psychologen um Katelynn Boland und Michael Slepian von der Columbia University gestellt und zugleich versucht, diese zu beantworten. Die Ergebnisse, so viel sei an dieser Stelle zunächst verraten, fallen recht kleinteilig aus und lassen sich kaum auf einen breiten Nenner bringen. Eine gewisse Einsicht bietet die im Fachjournal Social Psychological and Personality Science erschienene Studie dennoch.

Die Psychologen analysierten für ihre Publikation die Daten von insgesamt 24684 Teilnehmern. In zwei Experimenten ging es zunächst um die Frage, welche Form der Selbstreflexion mit Geheimniskrämerei oder Offenheit einhergeht. Menschen, so schreibt das Team um Boland, ließen sich diesbezüglich grob in zwei Kategorien unterteilen. Die einen neigen zur privaten Selbstbespiegelung und fokussierten sich auf ihre emotionalen Zustände, ihre Motivationen und vergangenen Erfahrungen. Vielleicht ließe sich sagen, dass diese Leute eher in sich selbst nach einer Antwort auf die Frage suchen, wer sie sind und was sie ausmacht. Diese Form der Selbstreflexion gehe mit einer Neigung einher, Informationen über sich selbst verhältnismäßig leichtfertig mit anderen zu teilen.

Der andere Weg zur Selbsterkenntnis, wie Boland und Kollegen ihn beschreiben, bestehe in öffentlicher Selbstbespiegelung. Der Drang nach Erkenntnis über das Ich werde in diesem Fall erfüllt, indem man sich als soziales Wesen betrachtet: Das Selbstbild hänge dann wesentlich von Interaktionen mit anderen ab, aus denen Informationen über das Ich gezogen werden und verleite dazu, den öffentlichen Eindruck zu kuratieren, den man hinterlässt, so die Forscher. Diese Menschen neigen laut den Daten also dazu, seltener Informationen preiszugeben: Sie sprechen weniger über sich selbst, ziehen hingegen eher Rückschlüsse aus Interaktionen mit anderen.

Wer gerät eher in Situationen, über die man besser schweigt?

Das Team um Boland und Slepian analysierte zudem, welche Persönlichkeitsmerkmale mit einem Hang zur Plauderei oder Geheimniskrämerei einhergehen. Die Forscher setzten dabei auf die sogenannten Big Five, ein verbreitetes Modell, das Persönlichkeit anhand von fünf Faktoren darstellt: Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Verträglichkeit. Kaum überraschend korrelierte Extraversion mit einem eher losen Mundwerk. Menschen mit im Vergleich ausgeprägter Gewissenhaftigkeit sowie erhöhtem Neurotizismus behielten Geheimnisse hingegen eher für sich. Verträglichkeit stand in keinem Verhältnis dazu, zu tratschten oder zu schweigen, während die Ergebnisse für die Persönlichkeitsdimension „Offenheit für Erfahrungen“ widersprüchlich blieben.

Was Menschen ausplaudern, welche Inhalte sie für sich behalten und wie das mit den untersuchten Faktoren einhergehen könnte, dazu können die Psychologen keine Aussagen treffen. Was sie allerdings beobachtet haben: Offenheit für Erfahrungen und Extraversion bringt Menschen offenbar häufiger in Situationen, über die anschließend lieber geschwiegen wird. Verträgliche sowie neurotische Personen erleben hingegen seltener Dinge, über die sie kein Wort verlieren möchten. Am Ende ist die Sache etwas unübersichtlich. Eines aber bleibe, so schreiben die Psychologen: Heikle Erfahrungen zu machen und die Neigung, Informationen generell lieber für sich zu behalten, stünden in keinem Verhältnis zueinander. Wer über sich selbst tratscht oder schweigt, scheint vor allem mit der Persönlichkeit einherzugehen.