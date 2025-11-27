Zum Hauptinhalt springen

AstrophysikRätselhaftes Signal aus dem All

Die „Sombrero-Galaxie“ M104 ist eine Spiralgalaxie ähnlich der Milchstraße. Gut zu sehen ist die Halo-Wolke, die weniger Sterne enthält als die galaktische Scheibe. Nicht zu sehen, aber vermutet: Dunkle Materie.
Die „Sombrero-Galaxie“ M104 ist eine Spiralgalaxie ähnlich der Milchstraße. Gut zu sehen ist die Halo-Wolke, die weniger Sterne enthält als die galaktische Scheibe. Nicht zu sehen, aber vermutet: Dunkle Materie. (Foto: ESA (image by C. Carreau))

Ein japanischer Forscher will erstmals Dunkle Materie gemessen haben. Das wäre eine Sensation – aber Fachkollegen sind skeptisch.

Von Marlene Weiß

Auf dem Weg zu erkennen, was die Welt „im Innersten zusammenhält“, sind Physiker seit Goethes Zeiten verblüffend weit gekommen, aber in mancher Hinsicht stehen sie noch immer am Anfang. Nur rund ein Sechstel der im Universum vermuteten Materie sind Dinge, die man kennt und versteht: Atome, Moleküle, all die Teilchen, die die sichtbare Welt ausmachen und aus denen alles vom Bärtierchen bis zur Sonne besteht. Der Rest? Ein Mysterium.

