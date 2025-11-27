Auf dem Weg zu erkennen, was die Welt „im Innersten zusammenhält“, sind Physiker seit Goethes Zeiten verblüffend weit gekommen, aber in mancher Hinsicht stehen sie noch immer am Anfang. Nur rund ein Sechstel der im Universum vermuteten Materie sind Dinge, die man kennt und versteht: Atome, Moleküle, all die Teilchen, die die sichtbare Welt ausmachen und aus denen alles vom Bärtierchen bis zur Sonne besteht. Der Rest? Ein Mysterium.
AstrophysikRätselhaftes Signal aus dem All
Lesezeit: 3 Min.
Ein japanischer Forscher will erstmals Dunkle Materie gemessen haben. Das wäre eine Sensation – aber Fachkollegen sind skeptisch.
Von Marlene Weiß
