Von Hanno Charisius

Mitte Mai an einem Weiher in der Nähe von Erding, nordöstlich von München: Der Geruch von Grillanzünder sticht in der Nase, aber am Ufer, wo das Wasser flach ist, kommt dieser Reiz nicht gegen eine Wolke an, die aus dem Wasser aufsteigt. Man könnte meinen, das hätte mit Kleinkindern ohne Windeln zu tun. Aber ein Blick auf den Boden offenbart, woher der Gestank wirklich kommt: Vogelkot, so dicht, dass man kein Handtuch auslegen könnte, ohne einen der Haufen zu treffen.