Auf der dreitägigen Fachkonferenz FusionXGlobal in München wollen sich Start-up-Unternehmen mit Investoren vernetzen, viele Männer in Hemden und Sakkos, große Worte und Zukunftsvisionen – so weit, so gewöhnlich. Aber auf dem Panel des hessischen Unternehmens Focused Energy ist etwas anders: Ein Gast hat was zum Anfassen dabei, eine Platte aus Spezialglas. Er sitzt dort, weil Fusion Energy ein Laserfusionskraftwerk bauen will und dafür dieses Glas braucht, sehr viel davon.