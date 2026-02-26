Auf der dreitägigen Fachkonferenz FusionXGlobal in München wollen sich Start-up-Unternehmen mit Investoren vernetzen, viele Männer in Hemden und Sakkos, große Worte und Zukunftsvisionen – so weit, so gewöhnlich. Aber auf dem Panel des hessischen Unternehmens Focused Energy ist etwas anders: Ein Gast hat was zum Anfassen dabei, eine Platte aus Spezialglas. Er sitzt dort, weil Fusion Energy ein Laserfusionskraftwerk bauen will und dafür dieses Glas braucht, sehr viel davon.
Zwei Start-ups planen Fusionskraftwerke in Hessen und Bayern, die Landesregierungen haben viel Geld versprochen. Doch bislang ist die Technik Science-Fiction.
Von Theresa Palm
Eine ständige, sichere Energiequelle, ohne die Nachteile der Atomkraft? Milena Roveda, Chefin von Gauss Fusion, ist überzeugt: Kernfusion wird die Energieversorgung komplett verändern. Andere bezweifeln das.
