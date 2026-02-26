Zum Hauptinhalt springen

KernfusionWird in alten Atomkraftwerken bald wieder Strom erzeugt – nur anders?

Lesezeit: 4 Min.

So soll die schöne Welt der Kernfusion einmal aussehen: Rendering des ehemaligen Atomkraftwerks im hessischen Biblis.
So soll die schöne Welt der Kernfusion einmal aussehen: Rendering des ehemaligen Atomkraftwerks im hessischen Biblis. (Foto: Focused Energy)

Zwei Start-ups planen Fusionskraftwerke in Hessen und Bayern, die Landesregierungen haben viel Geld versprochen.  Doch bislang ist die Technik Science-Fiction.

Von Theresa Palm

Auf der dreitägigen Fachkonferenz FusionXGlobal in München wollen sich Start-up-Unternehmen mit Investoren vernetzen, viele Männer in Hemden und Sakkos, große Worte und Zukunftsvisionen – so weit, so gewöhnlich. Aber auf dem Panel des hessischen Unternehmens Focused Energy ist etwas anders: Ein Gast hat was zum Anfassen dabei, eine Platte aus Spezialglas. Er sitzt dort, weil Fusion Energy ein Laserfusionskraftwerk bauen will und dafür dieses Glas braucht, sehr viel davon.

Kernfusion
:„Wir müssen endlich in die Gänge kommen“

Eine ständige, sichere Energiequelle, ohne die Nachteile der Atomkraft? Milena Roveda, Chefin von Gauss Fusion, ist überzeugt: Kernfusion wird die Energieversorgung komplett verändern. Andere bezweifeln das.

SZ PlusVon Nakissa Salavati

