Von Andreas Jäger

Seit dem Reaktorunglück von Fukushima sind mehr als zwölf Jahre vergangen, seither wurde intensiv versucht, das Land von der ausgetretenen Strahlung zu befreien. Und doch sind zwei Drittel der Cäsium-137-Nuklide, die damals als radioaktiver Fallout in die Umwelt gelangten, noch immer in der obersten Bodenschicht. Zu diesem Schluss kommen französische und japanische Forscherinnen und Forscher in einer Studie, die nun im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) erschienen ist. Nach wie vor belastet sind demnach vor allem die bergigen Wälder nordwestlich des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Und wie die Autoren schreiben, könne durch starke Regenfälle oder Erosion weiterhin strahlendes Material in die Flüsse und damit in Siedlungen gelangen.