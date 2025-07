Klarer Fall, ganz üble Chefin? Das Internet war geteilter Meinung. Die einen bezeichneten die Managerin als ahnungslos und inkompetent, die anderen priesen sie als führungsstark und betrachteten sie als Vorbild. Wie kann das sein? Es kommt auf die Weltsicht der Bewertenden an, wie Christine Nguyen und Daniel Ames von der Columbia University in einer Studie schreiben. Wer die Welt als Dschungel betrachte, in dem sich nur starke, rücksichtslose Menschen durchsetzen, bewerte das Verhalten der Managerin als vorbildlich. Wer hingegen Kooperation und soziales Verhalten als menschliches Fundament betrachte, fälle das gegenteilige Urteil, schreiben Nguyen und Ames im Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition.

Die Forschungsliteratur zur Bewertung antagonistischer, also wenig verträglicher Chefs liefere bisher ein widersprüchliches Bild, schreiben die Forscher. So sind in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Studien veröffentlicht worden, die einander scheinbar widersprechen. Manche Arbeiten legen nahe, dass zugewandte, menschlich warme und gemeinwohlorientierte Führungskräfte als kompetent bewertet werden. Andere Studienergebnisse sprechen für das Gegenteil. Nguyen und Ames bieten nun eine mögliche Lösung, mit der sich dieser Widerspruch auflösen ließe. Menschen übertrügen ihre Vorstellung davon, was in der Welt zu Erfolg verhilft, auf ihre Bewertung von Führungskräften.

Dafür sammelten die Wissenschaftler in mehreren Einzelexperimenten mit insgesamt 2065 Teilnehmern entsprechende Indizien. Die beiden Forscher ermittelten, wie ausgeprägt das konkurrenzgeprägte Weltbild ihrer Probanden war. Dieses korrelierte deutlich mit der Bewertung der Kompetenz antagonistischer Führungskräfte: Je kompetitiver die Probanden auf die Welt blickten, desto positiver bewerteten sie harsche Chefs. Menschlich schwierige Führungskräfte wurden von diesen Probanden auch als effektiver in ihrer Arbeit sowie als intelligenter bewertet als freundliche Manager.

Die Kündigung wurde mit den üblichen Floskeln begründet

Auch in die andere Richtung identifizierten Nguyen und Ames einen Zusammenhang. Probanden mit ausgeprägter Haifischbecken-Weltsicht glaubten, dass erfolgreiche Führungskräfte vor allem mithilfe antagonistischen Verhaltens in diese Position gekommen seien. Sie hielten eine rücksichtslose Form der Mitarbeiterführung also für eine notwendige Voraussetzung, um in eine Leitungsfunktion aufzusteigen und erfolgreich zu führen. Studienteilnehmer mit einem freundlicheren Menschenbild kamen in allen Punkten zum gegenteiligen Schluss.

Das Unternehmen hinter Olive Garden, das weltweit mehr als 800 Restaurants betreibt und einen Jahresumsatz von fast vier Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, trennte sich im Übrigen infolge des Internet-Wirbels von der Managerin. Das begründete die Firma mit den üblichen Floskeln: Das Verhalten passe nicht zu den Werten des Unternehmens, man bemühe sich um ein achtsames, respektvolles Arbeitsklima und so weiter. Unter dem Druck öffentlicher Aufregung eine Mitarbeiterin zu feuern, lässt sich jedoch ebenfalls als hartes, antagonistisches Verhalten interpretieren. Vermutlich kam der Applaus diesmal aber aus der anderen weltanschaulichen Ecke.