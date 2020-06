Das Leben in einer Großstadt geht an niemandem spurlos vorbei. Lärm, viel künstliches Licht, überall Autos und Menschen, Essensangebote an jeder Straßenecke: Wer inmitten eines solchen Überangebots zurechtkommen will, muss sich anpassen. Dann aber kann die Metropole zum verheißungsvollen Lebensraum werden - auch für Füchse. Die sind in den vergangenen Jahrzehnten zu echten Stadtprofis geworden, wie aus einer Studie von Kevin Parsons von der University of Glasgow und seinen Kollegen hervorgeht.