Von Jenny von Sperber

Aus gespaltenen Palmenstämmen baute der gelehrte Pfarrerssohn Fritz Müller seine erste Hütte im Urwald Südbrasiliens. Die nackte Erde war der Boden, Zinkkisten die Möbel. Als er die Behausung am 27. August 1852 fertiggestellt hatte, schrieb Fritz Müller an seine Freunde in Deutschland: "Wer im Urwald sich ansiedeln will, muss auf alle europäische Bequemlichkeit, auf alle europäischen Genüsse, jahrelang zu verzichten wissen. Nicht wahr, schrecklich? Und doch sind wir allesamt trotz alldem höchst munter und guter Dinge und möchten um alles in der Welt nicht wieder zurück aus unserm Urwald in das zivilisierte Europa." Der Wissenschaftler und Arzt Fritz Müller war mit seiner Frau Karoline, der kleinen Tochter Anna und seinem Bruder August und dessen Frau in die neu gegründete deutsche Kolonie Blumenau ausgewandert, denn er hatte es im engen, strengen Deutschland nicht mehr ausgehalten. Er war ein Aussteiger.