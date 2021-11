Was macht einen guten Freund aus?

Emotionale Unterstützung ist Frauen in Freundschaften wichtiger als Männern.

Sozialer Status, emotionale Unterstützung, Intimität: Menschen suchen in Freunden bestimmte Eigenschaften und Charakterzüge. Doch die Erwartungen sind nicht bei allen gleich. Was Männern bei Männerfreundschaften besonders wichtig ist - und Frauen bei Frauenfreundschaften.

Von Sebastian Herrmann

Ein Leben ohne gute Freunde wäre wie ein Gericht ohne Gewürze, wie ein Lied ohne Harmonien, wie ein Fußballspiel ohne Ball. Wie auch immer, so ein Leben wäre auf jeden Fall leer, öde und trist. Es sind gute Freunde, die Halt im Wahnsinn des Alltags bieten. Die gemeinsam erlebten Momente schweißen zusammen. Und egal wie lange man sich nicht mehr getroffen hat, schon während der ersten Momente des Wiedersehens ist alles so vertraut, als sei man erst gestern das letzte Mal auseinandergegangen. Aber, Frage: Welche Eigenschaften sind es, die Menschen in Freunden idealerweise suchen? Welcher Charakter macht jemanden als Freund interessant und attraktiv?