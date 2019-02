22. Februar 2019, 20:16 Uhr Raumfahrt Wie wird man Astronautin?

Astronautin auf Abruf: Die Münchner Astrophysikerin Suzanna Randall will ins All.

Die Astrophysikerin Suzanna Randall kann die erste deutsche Astronautin im Weltraum werden. Doch wie bereitet man sich auf eine Mission im All vor?

Von Judith Blage

Suzanna Randall zerrt am Tankhahn. Er klemmt. Sie wirft ihren Kopf wütend hin und her, die langen braunen Haare wehen im Wind. René, der Fluglehrer, sitzt vorne in der einmotorigen Cessna Skyhawk und blickt demonstrativ auf seine Papiere. Randall stemmt ihre Füße gegen das kleine Flugzeug. Sie wirft ihr ganzes Gewicht gegen den Hahn. Der Fluglehrer mahnt: "Metzger nicht so herum!"

Es sind null Grad auf dem Flugplatz von Jesenwang am Ammersee, ein Donnerstagmorgen im Winter. Der Nebel hängt in ...