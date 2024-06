Von David Zauner

Als die Autobahn GmbH des Bundes kürzlich eine Machbarkeitsstudie veröffentlichte, war die Aufregung in Frankfurt am Main groß. Von „Widerstand“ ist in einer Mitteilung der Stadt die Rede, es gebe „erhebliches Unverständnis und Verärgerung in der Stadtgesellschaft“. Der Grund ist, dass die lange unter Verschluss gehaltene Machbarkeitsstudie einen Ausbau eines Teils der A 5 auf zehn Spuren empfiehlt. Eine zehnspurige Autobahn wäre eine Premiere selbst im Autoland Deutschland, und das mitten durch eine Großstadt. So etwas passt angesichts von Klimakrise und angestrebter Verkehrswende nicht mehr in die Zeit, finden Kritiker.