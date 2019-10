Tappendorf/Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Ansteckende Pferdekrankheiten wie Herpes oder die Druse sollen künftig mit einem Blitztest schon in maximal einer halben Stunde diagnostizierbar sein - und das sogar bereits vor Ausbruch der Krankheit. Wissenschaftler und andere Experten aus fünf Firmen und Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein und Hamburg entwickeln gemeinsam ein entsprechendes tragbares Mini-Labor. Bisher dauert es meist drei bis fünf Tage bis Laborergebnisse vorliegen. Mit dem neuen Gerät könnte Massen-Ansteckungen im Tierstall besser vorgebeugt werden.

Bei der Vorstellung des Projektes am Donnerstag in der Pferdeklinik Tappendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sagte Schleswig-Holsteins Technologieminister Bernd Buchholz (FDP), er sehe für das Gerät ein riesiges Marktpotenzial für den gesamten europäischen Raum. "Wir sind optimistisch, dass dieses Gerät in drei Jahren fertig entwickelt ist und in spätestens sechs Jahren produziert werden kann."