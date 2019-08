Stuttgart (dpa/lsw) - Auch kleinere Unternehmen brauchen aus Sicht des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums Zugang zu Künstlicher Intelligenz (KI). Deshalb sollen regionale Labore eingerichtet und mit zwei Millionen Euro gefördert werden, wie Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Experten in den Laboren sollen Unternehmen Möglichkeiten aufzeigen, die KI-Technologie anzuwenden, und ihnen dabei helfen, erste Schritte in der Praxis zu gehen. "Wir dürfen bei der Nutzung von KI für neue Geschäfts-, Produktions- oder Vertriebsmodelle nicht den Anschluss verlieren."