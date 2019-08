München (dpa/lby) - Mit einem millionenschweren Förderprogramm für Forschung und Digitalisierung sowie einer großen Hochschulreform will Bayern um den technologischen Anschluss an die USA und China kämpfen. "Wir haben ein internationales Scouting durchgeführt, um zu erkunden, was im Rest der Welt bei den Themen künstliche Intelligenz und Robotik geplant wird. Das werden wir über den Sommer genau auswerten", sagte Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Bis zum Herbst werde dann eines der modernsten und größten Programme für Forschung und Digitalisierung in Deutschland entwickelt.