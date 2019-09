Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind seit 2015 rund 42 Millionen Euro von Land und EU in die Erforschung neuer Produkte, Dienstleistungen und Fertigungsverfahren für die Industrie geflossen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums haben davon 61 Forschergruppen aus Hochschulen und Instituten profitiert. Sie tüfteln unter anderem an Methoden, die die Energieausbeute von Solarmodulen erhöhen oder an neuen Motoren aus Faserverbundwerkstoffen. Ziel der Förderung ist es, marktreife Produkte für den Einsatz in der Thüringer Industrie zu entwickeln.