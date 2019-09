Berne (dpa) - Das neue Flaggschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie wird heute in Berne an der Unterweser getauft. Das Forschungsschiff "Atair" wird mit 75 Meter Länge das bislang größte BSH-Schiff sein. Es ist den Angaben nach das erste hochseetaugliche Behördenschiff für Spezialaufgaben, das umweltfreundlich mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben wird. Den Dienst soll die 114 Millionen Euro teure "Atair" Anfang 2020 aufnehmen. Dann werden Vermessungsfahrten in Nord- und Ostsee, meereskundliche Exkursionen so wie die Suche nach Wracks zu ihren Aufgaben zählen.