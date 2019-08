Baruth/Mark (dpa/bb) - In Baruth/Mark (Teltow-Fläming) dürfen Drohnen auf einem Testgelände höher als 100 Meter fliegen. Auf dem Gelände Technische Sicherheit im Ortsteil Horstwalde sollen so in den kommenden Jahren sicherheitsrelevante Szenarien geprobt werden. Nach Betreiberangaben ist es eines von sieben Drohnentestgeländen in Deutschland.