Von Petra Krumme

Auf dem Territorium der Blueberry River First Nations im Westen Kanadas sieht die Landschaft nicht mehr aus wie in Reiseprospekten: 85 Prozent der indigenen Siedlungen liegen in unmittelbarer Nähe von Industrie. Die gefährdeten Waldkaribus und Elche sind selten geworden, das traditionelle Jagen ist kaum noch möglich. Viele Flüsse sind verunreinigt, was das Fischen einschränkt. Bohrplattformen, Straßen, Pipelines und die tiefen Furchen seismischer Erkundungsgeräte fragmentieren das Land. Dazu kommen Dämme und Auffangbecken für giftige Abwässer.