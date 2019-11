Anhänger der Flat-Earth-Bewegung glauben an eine Welt als Scheibe. Ja, das ist Unsinn. Doch in dieser kruden Theorie zeigt sich auch, wie wichtig Menschen die Frage nach ihrem Dasein ist. Ein Besuch bei den Flacherdlern.

Mal angenommen, man geht auf eine beliebige Straße und fragt zehn beliebige Personen, wie das eigentlich so funktioniert mit der runden Erde und ihrer Drehung. Warum werden Menschen nicht durch die Zentrifugalkraft ins All geschleudert? Warum drehen sich Luft und Wolken mit? Und warum fällt ein Ball, mit vollem Elan kerzengerade in die Luft geworfen, wieder zu seinem Ausgangspunkt, obwohl sich die Erde doch weiterdreht? Allerspätestens bei einer Frage nach der Corioliskraft würden wohl die meisten aufgeben: Weiß auch nicht. Ist halt so.