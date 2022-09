Von Tina Baier

Wer das salzhaltige Abwasser in die Oder geleitet hat, das im August zur Vermehrung der giftigen Goldalge Prymnesium parvum und damit zum Massensterben von Fischen und anderen Wasserorganismen geführt hat, ist nach wie vor unklar. Christian Wolter, Fischökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin, war an der Entdeckung des Algentoxins als Ursache für das Fischsterben beteiligt. Jetzt stehen er und seine Kollegen vor der Aufgabe herauszufinden, welche Wasserorganismen die Giftwelle überlebt haben.