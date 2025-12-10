Es gibt wenige Entdeckungen in der Geschichte der Menschheit, die eine ähnliche Tragweite hatten wie diese. Vor vielleicht 1,6 Millionen Jahren begannen Frühmenschen, Feuer für sich zu nutzen. Darauf deuten unter anderem Brandspuren an Steinwerkzeugen hin. Später lernten sie, das Feuer zu beherrschen, also etwa brennendes Holz von einem durch Blitzschlag entfachten Flur- oder Waldbrand zu einer Feuerstelle zu bringen und das Feuer dort in Gang zu halten. Und irgendwann ging der Mensch den letzten Schritt: Er entdeckte einen Weg, das Feuer selbst zu entzünden.
MenschheitsgeschichteDie ersten Zündler
Lesezeit: 4 Min.
... waren vermutlich Neandertaler. Britische Forscher haben Belege dafür gefunden, dass die Fähigkeit zum Feuermachen viel älter ist als angenommen – sogar älter als der moderne Mensch.
Von Jakob Wetzel
Anthropologie:Hallo, kennen wir uns?
Vor etwa zwei Millionen Jahren lebten in Südafrika unterschiedliche Vor- und Frühmenschen. Haben sie sich getroffen? Und warum überlebten nur unsere direkten Vorfahren?
Lesen Sie mehr zum Thema