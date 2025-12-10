Es gibt wenige Entdeckungen in der Geschichte der Menschheit, die eine ähnliche Tragweite hatten wie diese. Vor vielleicht 1,6 Millionen Jahren begannen Frühmenschen, Feuer für sich zu nutzen. Darauf deuten unter anderem Brandspuren an Steinwerkzeugen hin. Später lernten sie, das Feuer zu beherrschen, also etwa brennendes Holz von einem durch Blitzschlag entfachten Flur- oder Waldbrand zu einer Feuerstelle zu bringen und das Feuer dort in Gang zu halten. Und irgendwann ging der Mensch den letzten Schritt: Er entdeckte einen Weg, das Feuer selbst zu entzünden.