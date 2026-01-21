Der Abdruck ist nicht gut erhalten, außerdem unscheinbar und leicht zu übersehen. An einer Wand in der Liang-Metanduno-Höhle auf Sulawesi haben Menschen vor langer Zeit mit dunkler Farbe einen Vogel gezeichnet und schräg darüber eine Figur, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Menschen hat. Dazwischen aber, wenige Zentimeter über dem Vogel, zeichnen sich schwach die Finger einer menschlichen Hand ab. Einer der Finger läuft unnatürlich spitz zu – womöglich wurde der Abdruck nachträglich bearbeitet, vielleicht wurde auch einfach nur die Hand beim Auftragen des Pigments bewegt. Doch unabhängig davon, wie der Abdruck im Einzelnen zustande gekommen ist: Forscherinnen und Forschern zufolge ist er die älteste bekannte Felszeichnung der Welt.