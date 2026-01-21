Zum Hauptinhalt springen

ArchäologieDas ist die älteste bekannte Höhlenkunst der Welt

Lesezeit: 3 Min.

Zwischen diesen beiden dunklen Figuren ist der Handabdruck zu erkennen bis zu erahnen. (Foto: Maxime Aubert)

Ein Handabdruck in einer Höhle im Südosten von Sulawesi ist laut einer Studie mindestens 67 800 Jahre alt. Was verrät die Zeichnung über die Ausbreitung des Homo sapiens?

Von Jakob Wetzel

Der Abdruck ist nicht gut erhalten, außerdem unscheinbar und leicht zu übersehen. An einer Wand in der Liang-Metanduno-Höhle auf Sulawesi haben Menschen vor langer Zeit mit dunkler Farbe einen Vogel gezeichnet und schräg darüber eine Figur, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Menschen hat. Dazwischen aber, wenige Zentimeter über dem Vogel, zeichnen sich schwach die Finger einer menschlichen Hand ab. Einer der Finger läuft unnatürlich spitz zu – womöglich wurde der Abdruck nachträglich bearbeitet, vielleicht wurde auch einfach nur die Hand beim Auftragen des Pigments bewegt. Doch unabhängig davon, wie der Abdruck im Einzelnen zustande gekommen ist: Forscherinnen und Forschern zufolge ist er die älteste bekannte Felszeichnung der Welt.

