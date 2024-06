Von Sebastian Herrmann

Der große Michael Jordan, Vorsitzender im ewigen Olymp des Basketballwesens, hat einst mit großen Worten den Wert des Fehlers gepriesen. „Ich bin immer und immer wieder gescheitert“, so sagte der Sportler, „und nur deshalb war ich erfolgreich.“ Jordan sprach aus, was als abgenudelter Sinnspruch weithin geläufig ist: „Aus Schaden wird man klug“, lautet dieser. Diese Ansicht scheint weit verbreitet zu sein. Und ja, es stimmt auch: In Fehlern stecken wertvolle Informationen darüber, wie etwas in Zukunft nicht mehr gemacht werden sollte.