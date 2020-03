Es kann ernsthafte Schmerzen auslösen, stets die volle Wahrheit auszusprechen. Da hat sich zum Beispiel jemand ernsthaft Mühe gegeben, eine Aufgabe so gut wie möglich zu lösen - und ist dabei, nun ja, gescheitert. Wie darf in so einem Fall das Feedback ausfallen: Soll man die ungeschminkte Wahrheit sagen und erklären, dass das Ergebnis für die Tonne ist? Oder wäre es angezeigt, etwas diplomatischer und schonender vorzugehen? Man könnte zum Beispiel die wenigen geglückten Aspekte lobend hervorheben, um dann dezent auf weiteres Verbesserungspotenzial hinzuweisen.

Offenbar fällt das Feedback abhängig davon aus, ob die Beurteilung einen Mann oder eine Frau trifft, wie die Psychologinnen Lily Jampol und Vivian Zayas von der Cornell University berichten. Frauen bekommen demnach eher geschöntes Feedback zu hören, das freundlich, dafür nicht ganz korrekt ist. Männern wird hingegen nichts erspart. Sie bekommen harte, aber ehrliche Antworten. Die Frage ist nun: Was ist schlimmer?

Die Psychologinnen Jampol und Zayas legten für ihre Studie Probanden verschiedene Bewertungen vor, die ein Manager in einem Szenario einem Angestellten geben könnte, der deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Fiel das Feedback sehr hart, aber ehrlich aus, vermuteten die Teilnehmer der Studie mit überwältigender Mehrheit, dass der Kritisierte ein Mann sein müsse. War es ein wenig zu freundlich und weniger deutlich, als angemessen gewesen wäre, sahen die Probanden eher eine Frau als Adressatin der Bewertung.

In einem zweiten Versuch legten die Psychologinnen Essays von schlechter Qualität vor und baten um eine Bewertung. Anschließend erfuhren die Probanden das Geschlecht der Autoren und konnten ihre Bewertung anpassen: Stammte der Text von einem Mann, änderte sich nichts an der Bewertung. Hatte ihn eine Frau geschrieben, hoben die Probanden ihr Urteil an, im Schnitt um etwa zehn Prozent. Dies galt unabhängig vom Geschlecht der Studienteilnehmer: Alle milderten ihr Urteil ab, wenn der Text von einer Autorin stammte und waren sich auf Nachfrage aber gewiss, dass sie eine ehrliche Bewertung abgegeben hatten.

Stammte ein Essay von einer Frau, wurde die Beurteilung nachträglich deutlich verbessert

Kritik und negative Bewertungen zu kommunizieren, fällt den meisten Menschen schwer - besonders, wenn dies von Angesicht zu Angesicht geschehen soll. Es sind durchaus noble Motive, die einen dazu verleiten, etwa harte Beurteilungen abzumildern und freundlich zu verpacken: Man möchte sein Gegenüber nicht unnötig verletzen, die Freundschaft oder Beziehung nicht gefährden und sich auch ein wenig selbst schützen: Eine harte Wahrheit kann Wut entfachen und heftige Kritik nach sich ziehen.

"Es könnte sein, dass man zu Frauen einfach etwas netter ist, weil das der sozialen Norm entspricht", mutmaßen die Psychologinnen Jampol und Zayas. Andere Forscher aus den USA haben zum Beispiel beobachtet, dass weiße Studenten in einer Studie schwarzen Kommilitonen übertrieben positives Feedback gaben. Ihre Motivation war, unter anderem, dass sie auf keinen Fall als voreingenommen also rassistisch gelten wollten. Das könnte eventuell im Fall der aktuellen Studie ähnlich sein: Vielleicht werden Frauen unter manchen Umständen milder bewertet, weil man dem Vorwurf entgehen möchte, sexistisch zu sein. Diese Haltung könnte unter den Probanden - US-Studenten - durchaus verbreitet sein. Die Psychologinnen sehen es jedenfalls kritisch, dass Frauen weniger ehrliches Feedback bekommen. Denn aufrichtige Rückmeldung wäre wichtig für den Erfolg, auch wenn das gelegentlich schmerzt.