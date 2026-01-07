Wenn es eines gibt, das in der Entwicklung des Homo sapiens und seiner nächsten Verwandten völlig unstrittig ist, dann dieses: Es ist kompliziert. Immer wieder sorgen Fossilienfunde für Überraschungen. Besonders gilt das für das Chibanium, das mittlere Pleistozän von vor etwa 780 000 bis vor etwa 126 000 Jahren. In diesem langen Zeitraum entwickelten sich nach derzeitigem Wissensstand in Afrika der anatomisch moderne Mensch und in Eurasien Neandertaler und Denisovaner. Doch wie hängen diese evolutionären Linien miteinander zusammen?