Es handelt sich um die bisher größte Datenmenge der Paläogenetik. Die Genetiker der Harvard-Universität haben die Genome von 15 836 Menschen ausgewertet, die in einem Zeitraum von 18 000 Jahren in West-Eurasien lebten, vom Höhepunkt der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart. Das ist das Gebiet, das heute Europa und Teile des Nahen Ostens umfasst. Mehr als 10 000 dieser Genome stammen aus neuen, bisher unveröffentlichten Daten, die in Zusammenarbeit mit mehr als 200 Archäologen und Anthropologinnen weltweit gesammelt wurden.