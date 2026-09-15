Die langfristigen Folgen der Weltraumnutzung haben sich im Jahr 2025 ums zehnfache verschlimmert, berichtet die europäische Weltraumagentur. Und sie führt einen neuen Index ein: die Wahrscheinlichkeit, dass Weltraumschrott Menschen auf der Erde trifft.

Die langfristigen Folgen der aktuellen Weltraumaktivitäten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Faktor zehn verschlimmert. Das berichtet die europäische Weltraumagentur (Esa) in ihrem neuesten Weltraumschrottbericht. Darin bewertet sie, wie viel Platz noch im Erdorbit ist.