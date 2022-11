Am Mittwoch hat die Esa mit dem Briten John McFall erstmals einen Menschen mit körperlicher Behinderung in den neuen Astronauten-Jahrgang aufgenommen. Aber wird er auch ins All fliegen?

Von Marlene Weiß

Wie bei so vielen Astronauten, die ja nicht zuletzt nach Sozialverträglichkeit ausgewählt werden, ist auch beim Briten John McFall der erste Eindruck: Was für ein netter Kerl. Man würde sofort mit ihm eine Limo aus der weltraumkompatiblen Schlürftüte trinken wollen, würde man an Bord einer Raumstation an ihm vorbeischweben. Aber wird es für den 41-jährigen McFall zu Schweben, Tütentrinken und all dem anderen Schönen (spektakuläre Aussicht) und weniger Schönen (monatelang ohne Dusche, Bett und Privatsphäre) kommen, das zur bemannten Raumfahrt dazugehört? Das bleibt vorerst offen, denn noch ist nicht ganz klar definiert, was das ist, ein "Parastronaut". John McFall soll helfen, es herauszufinden.