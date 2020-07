Essen soll nicht mehr nur sättigend und gesund sein, sondern auch Umwelt und Klima schonen. Welche Ernährungsweisen vielversprechend sind und warum es so schwer ist, sie umzusetzen.

Von Werner Bartens

Essen ist ganz schön kompliziert geworden. Jahrtausendelang ging es vor allem darum, satt zu werden - für einen großen Teil der Menschheit ist das bis heute nicht selbstverständlich. Im 20. Jahrhundert wuchsen in wohlhabenden Ländern das Bewusstsein und der Wunsch, gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen und sich zu mäßigen. Slim-fit statt Schlemmerei. Essen wurde zur Wissenschaft, die Nahrung in nützliche und schädliche Bestandteile zergliedert. Seither werden in wechselnden Moden Zutaten vom Speiseplan verbannt - und andere als Heilmittel gepriesen.