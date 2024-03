Verblüffend leicht können falsche Erinnerungen an vermeintlich verdrängte Erlebnisse entstehen, auch in einer Psychotherapie. Ist den Therapeuten das Problem ausreichend bewusst?

Von Sebastian Herrmann

Tief im Keller des Gedächtnisses lauerte ein Monster. Ein Ungeheuer, das lange in einer finsteren Ecke der Seele verräumt und dort vergessen worden war. Erst Jahrzehnte später öffnete sich im Rahmen einer Psychotherapie die Falltür in den Schmerz der Vergangenheit, der nun umso stärker in die Gegenwart strahlte. Schritt für Schritt, Sitzung für Sitzung kehrten die Bilder zurück. Gemeinsam präparierten Therapeut und Patient die Erinnerungen an einen Missbrauch in der Kindheit aus dem Gedächtnis. Und plötzlich war die Erinnerung wieder präsent. Alles kehrte zurück, der Schmerz, die Scham, die Bilder. Doch die Täter von damals leugneten ihre Schuld und behaupteten, dass niemals geschehen sei, was ihnen vorgeworfen wird.