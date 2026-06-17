Zweitgeborene haben schlechtere Bildungsabschlüsse und verdienen weniger als ihre älteren Geschwister. Lange dachte man, das liege daran, dass sich Eltern um sie nicht so viel kümmern. Doch jetzt gibt es eine neue, überraschende Erklärung.

Als jüngeres Geschwisterchen hat man es nicht leicht. Man wird vom älteren untergebuttert und muss, anders als das Erstgeborene, von Anfang an um die Aufmerksamkeit der Eltern konkurrieren. Doch das Leben als zweitgeborenes Kind hat auch seine Vorzüge. Schließlich hat man mit einem älteren Geschwisterkind einen Sparringspartner, der einen zu körperlichen wie geistigen Höchstleistungen herausfordert, und darf viel früher Dinge erleben, um die das Erstgeborene hart kämpfen musste.