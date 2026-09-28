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GeologieWie der Erdkern bestimmt, wie lange die Tage sind

Lesezeit: 2 Min.

Die Gewalt des Erdinneren wird nur selten spürbar.
Die Gewalt des Erdinneren wird nur selten spürbar.
IMAGO/Andreas Friedrichs, Bearbeitung: SZ

Eine neue Studie zeigt, wie die Drehung des Erdkerns die Tage verkürzt oder verlängert. Drei Kräfte treten dabei gegeneinander an.

Von Theresa Palm

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Der innere Erdkern, der – wie die Haselnuss in der Praline – in der Mitte unsere Erde steckt, dieser feste Klumpen aus Eisen, beeinflusst, wie schnell sich die Erde dreht. Das jedenfalls vermuten Geologinnen und Geologen schon länger. Die Tage auf der Erde sind nämlich nicht immer gleich lang, sondern schwanken über Jahre hinweg um wenige Millisekunden.

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