Eine neue Studie zeigt, wie die Drehung des Erdkerns die Tage verkürzt oder verlängert. Drei Kräfte treten dabei gegeneinander an.

Der innere Erdkern, der – wie die Haselnuss in der Praline – in der Mitte unsere Erde steckt, dieser feste Klumpen aus Eisen, beeinflusst, wie schnell sich die Erde dreht. Das jedenfalls vermuten Geologinnen und Geologen schon länger. Die Tage auf der Erde sind nämlich nicht immer gleich lang, sondern schwanken über Jahre hinweg um wenige Millisekunden.