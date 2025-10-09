Der US-Westküste droht ein großes Erdbeben, genannt „The Big One“. Doch es könnte sich herausstellen, dass man eigentlich von „The Big Two“ sprechen müsste: Eine Analyse von Sedimentablagerungen vor der Pazifikküste Nordamerikas zeigt, dass schwere Erdbeben an der Cascadia-Bruchzone im Nordwesten der USA in den vergangenen 3000 Jahren bis zu acht große Beben an der San-Andreas-Verwerfung in Kalifornien ausgelöst haben könnten.