Welche Prozesse gehen Erdbeben voraus, was genau löst sie aus und wann enden sie? Präzise Antworten auf diese Fragen könnten jedes Jahr Tausende Menschenleben retten. Doch genau an diesen Fragen scheitert bislang die Wissenschaft.
SeismologieGeologen wollen künstliche Erdbeben erzeugen
Lesezeit: 5 Min.
In einem ungewöhnlichen Felslabor haben Forschende eine Verwerfung mit zahlreichen Sensoren bestückt, um Erdbeben dort zu untersuchen, wo sie entstehen. Das Wissen könnte Tausende Leben retten.
Von Joachim Laukenmann
