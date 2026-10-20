Was richtet das an, wenn die Mutter ihrem Kind immer und immer wieder sagt, dass besser nie auf die Welt gekommen wäre und am besten für immer verschwinden sollte? Welche Wunden hinterlässt es, wenn der Vater dem Kind immer und immer wieder einhämmert, dass es dumm ist, dass es nichts kann, ein Versager ist, ein Nichtsnutz?

Die größte Aufgabe von Eltern ist es, Töchtern und Söhnen Geborgenheit, Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben. Wenn sie aber stattdessen ein Verhalten zeigen, das die Beschreibung „emotionaler Missbrauch“ verdient, kann dies langfristige, gravierend negative Folgen nach sich ziehen. Eine aktuelle Meta-Analyse im Fachjournal Psychological Bulletin kommt zu dem Schluss, dass emotionale Misshandlung womöglich noch tiefere seelische Narben hinterlassen könnte als körperliche Gewalt und sexueller Missbrauch. Selbst Jahrzehnte später steht diese Form der Misshandlung mit psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen der Betroffenen in Zusammenhang.

Die Psychologen um Noga Miron von The New School for Social Research, New York, werteten für ihre Meta-Analyse 104 Studien mit insgesamt 113 673 Teilnehmern aus. Emotionaler Missbrauch während der Kindheit stand dabei in einem Zusammenhang mit diversen psychiatrischen Syndromen in späteren Erwachsenenjahren, darunter Depressionen, Angst- und Persönlichkeitsstörungen, psychotische Syndrome sowie Suchterkrankungen.

Dass emotionaler Missbrauch schwere Folgen haben kann, stehe außer Frage, so die Autoren, die jedoch selbst mahnen, ihre Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. Es sei eben methodisch schwer und herausfordernd, zu den Effekten von emotionalem Missbrauch zu forschen. Gewiss sei aber, so das Team um Miron, dass ihre Ergebnisse die verbreitete Ansicht infrage stellten, wonach emotionaler Missbrauch weniger gravierend sei als körperliche oder sexuelle Misshandlungen.

Emotionaler Missbrauch ist schwer zu erforschen

„Das ist eine überzeugende Meta-Analyse, genau so, wie man sie machen sollte“, sagt Frank Neuner, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Bielefeld, der zu emotionalem Missbrauch forscht. Der Psychologe hat selbst Studien publiziert, die in die Arbeit in Psychological Bulletin eingeflossen sind. Allerdings könne eine Meta-Analyse nur so gut sein, wie die Qualität der ihr zugrunde liegenden Studien das zulasse, so Neuner.

Und an dieser Stelle schleicht etwas Unsicherheit in die Auswertung. „In den Studien und Daten zu emotionalem Missbrauch steckt viel Rauschen“, sagt Heide Glaesmer von der Universität Leipzig. Das allerdings ließe sich aus guten Gründen nicht vermeiden, so die Psychologin, die die deutsche Version des Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) mit validiert hat, auf dem die meisten in die Meta-Analyse eingeflossenen Arbeiten basieren.

Die meisten Studien zu möglichen Auswirkungen emotionalen Missbrauchs blicken retrospektiv auf das Thema. Das heißt: Erwachsene erzählen in Befragungen oder bewerten in Fragebögen, wie ihre Eltern mit ihnen in der Kindheit vor vielen Jahren umgegangen sind. Erinnerungen aber können trügerisch sein und durch aktuelle Umstände beeinflusst werden. „Depressive Stimmung kann Erinnerungen zum Beispiel verzerren“, sagt der Klinische Psychologe und Psychotherapeut Thomas Ehring, der an der Ludwig-Maximilians-Universität München zu den Folgen von emotionalem Missbrauch forscht. „In diesem Zustand fallen einem mit höherer Wahrscheinlichkeit negative Erlebnisse ein.“

Ein depressiver Erwachsener erinnert sich eher an unschöne Erlebnisse aus seiner Kindheit oder deutet ambivalente Erinnerungen womöglich neu. Dazu kommt, dass eine psychische Erkrankung Betroffene nach einer Erklärung suchen lässt, nach einem Grund, einem Auslöser. Und betrifft es die Seele, vermuten sehr viele Betroffene diesen Auslöser in der Kindheit. Oft zu Recht, aber nicht zwingend zu Recht. Solche Faktoren also tragen zum Rauschen der Daten bei.

„Dennoch sind solche retrospektiven Studien robuster und aussagekräftiger, als wir oft meinen“, sagt der Psychologe Neuner. Und wie sollte es auch anders gehen? In prospektiven Studien, für die Forscher Probanden über längere Zeit begleiten, ließe sich Missbrauch theoretisch direkt erfassen, wenn er geschieht. Aber welche Eltern nehmen an solchen Studien teil? Eher nicht solche, die ihre Kinder misshandeln. Und falls doch: Sobald Wissenschaftler das mitbekommen, geht es um das Kindeswohl und nicht um Daten, dann werden die Behörden eingeschaltet.

Es bleibt daher fast ausschließlich die Rückschau: In den allermeisten der für die Meta-Analyse ausgewerteten Studien wurden Probanden nach ihren Erinnerungen befragt. „Die Zahlen weltweit ähneln sich stark“, sagt die Kinderpsychiaterin Franziska Schlensog-Schuster, die als Chefärztin am Universitären Psychiatrischen Zentrum Bern arbeitet und zum Thema forscht. „Das spricht schon dafür, dass sie belastbar sind.“

Wo verläuft die Grenze zwischen harscher Erziehung und Missbrauch?

Eine weitere methodische Herausforderung lauert darin, wie sich emotionaler Missbrauch genau definieren lässt. Schläge oder sexuelle Handlungen an einem Kind sind klar als Missbrauch benenn- und erkennbar. Aber wo verläuft die Grenze zwischen einem harschen Erziehungsstil und einem Verhalten, das als emotionaler Missbrauch bezeichnet werden sollte? In Studien wird dafür in der Regel ein Grenzwert benutzt, um festzulegen, wer betroffen ist. „Der ist natürlich nicht leicht und absolut objektiv zu ziehen“, sagt Psychologin Glaesmer. Auch an dieser Stelle zieht etwas Unsicherheit in die Studien ein.

Aber wie sieht das jenseits der Wissenschaft aus, was ist emotionaler Missbrauch? „Wir sprechen hier nicht von gelegentlichen Ausrutschern“, sagt Neuner. „Was als emotionaler Missbrauch gilt, befindet sich in einer Zone weit jenseits dessen, was sich als Beispiel für schlechte Erziehung in der Ratgeberliteratur finden lässt.“ Diese Form der Misshandlung liege dann vor, wenn sie eine Kindheit dominiert, es sich um eine permanente, chronische Situation handelt. „Emotionaler Missbrauch lässt sich als eine Art andauernde Atmosphäre in der Familie begreifen“, sagt Schlensog-Schuster. In den Extremfällen, so der Psychologe Ehring, ließe sich entsprechendes Verhalten eindeutig als emotionaler Missbrauch benennen. In niederschwelligen Fällen sei das hingegen weniger klar. „Wir müssen emotionalen Missbrauch dimensional denken“, sagt Ehring.

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Besonders schwerwiegend sei seelische Misshandlung, wenn Schutzfaktoren gänzlich fehlen. Sind diese umgekehrt vorhanden, kann das Auswirkungen abpuffern: „Wenn Kinder zum Beispiel liebevolle Großeltern haben, kann das schützend wirken“, sagt Glaesmer. Auch Lehrer, Trainer im Sportverein oder andere positive Bezugspersonen können Kinder stärken, deren Aufwachsen von emotionalem Missbrauch geprägt ist. Auch dieser Umstand verkompliziert Studien zu den Effekten: „Es gibt so viele verschiedene Faktoren, die berücksichtigt werden müssen“, sagt Glaesmer.

Stärkende Bezugspersonen jenseits der Eltern werden in Studien jedoch oft nicht erfasst. Dazu kommt, dass auch die Persönlichkeit eines Kindes eine Rolle spielt: Manche Seelen sind in der Lage, gravierende Misshandlung wegzustecken, während andere daran zerbrechen. Nicht jeder Fall emotionalen Missbrauchs führt zu psychischen Folgen Jahrzehnte später, aber im Mittel steigt die Wahrscheinlichkeit. Es erkrankt auch nicht jeder Raucher an Lungenkrebs, aber eben sehr viele von ihnen.

Der Schrecken ist oft ein Gesamtpaket

Aber: „Bedeutung und Folgen von emotionalem Missbrauch werden bisher unterschätzt“, sagt Neuner. Auf dieses Fazit können sich alle befragten Psychologen einigen. Ob aber Schläge oder sexuelle Übergriffe oder eben emotionale Gewalt Seelen im Durchschnitt stärker schädigt, das lasse sich so nicht sicher sagen, so das einhellige Fazit. „Sämtliche Missbrauchsformen korrelieren miteinander“, sagt Psychologe Ehring. Weniger wissenschaftlich ausgedrückt: Wer sein Kind zum Beispiel schlägt, geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auch emotional nicht freundlich mit ihm um.

Der Schrecken ist oft ein Gesamtpaket. Dieses sauber aufzuschnüren und die Folgen der verschiedenen Formen des Missbrauchs einzeln zu quantifizieren, sei nicht zwingend belastbar, sagt etwa Neuner. Die Psychologen um Miron hätten das methodisch zwar sauber versucht, dennoch halte er eine Rangreihenfolge der Misshandlungsarten und der mit ihnen verbundenen Auswirkungen „nicht für belastbar“, sagt Ehring. Am Ende bleibt: Emotionale Misshandlung von Kindern kann langfristige negative Folgen nach sich ziehen. Kinderpsychiaterin Schlensog-Schuster sagt: „Ich glaube, dass das Bewusstsein dafür mittlerweile stärker vorhanden ist als noch vor einiger Zeit.“