In den sozialen Medien werden Elektrolytlösungen wie Elotrans als Wundermittel gefeiert. In vielen Apotheken ist das Präparat ausverkauft. Die Wirkung ist jedoch umstritten, und die Lieferengpässe haben verschiedene Ursachen.

Von Nina Kammleiter

Ob teure Cremes, die neuesten Sneaker oder der Proteinshake - wenn Influencer mit großer Reichweite in den sozialen Medien ein Produkt empfehlen, kann man davon ausgehen, in den nächsten Wochen anstelle dieser Produkte leere Regale in den Geschäften vorzufinden. Diese Entwicklung hat nun wohl sogar Apotheken erreicht: Wer heute seine Reiseapotheke mit einer Elektrolytlösung ausstatten möchte, wird vermutlich nicht fündig werden. Besonders die Nachfrage nach dem Mittel Elotrans des deutschen Pharmakonzerns Stada ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen.