Eine Gruppe von Professoren beklagt, der Klimaeffekt von Elektroautos würde zu positiv bewertet - und wirbt für den Dieselmotor. Ist an der Kritik was dran?

Von Christopher Schrader

Um die europäische Klimapolitik zu beeinflussen, hat eine internationale Gruppe von Experten einen offenen Brief nach Brüssel geschrieben. Ihr erklärtes Ziel ist es, dem Dieselmotor wieder mehr Geltung zu verschaffen. Er soll mit einem Gemisch synthetischer und fossiler Kraftstoffe betankt und womöglich mit einem elektrischen Zusatzantrieb in einem Hybrid-System gekoppelt werden. Flankiert wird der Vorstoß von einem Positionspapier mit 170 Unterzeichnern und einem mathematischen Forschungsaufsatz in der Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, der vorgebliche Fehler in der Emissionsbilanz im Stromnetz rügt. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass es um Elektroautos geht: Die Emissionen beim Aufladen würden massiv unterschätzt.